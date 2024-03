Il candidato Bellosi. C’è l’appoggio di Iv

Poche righe per confermare un appoggio già prefigurato ampiamente e per il quale ora arriva l’ufficialità. Italia Viva ha infatti annunciato il suo appoggio alla candidatura del civico Giovanni Bellosi: "La casa dei Riformisti – si legge nella nota - è viva e aperta a tutti coloro che non si rispecchiano più nei valori del PD a guida schleiniana. Con il supporto strutturale alla lista civica di Giovanni Bellosi, vogliamo dare alla città un’alternativa che in questi ultimi 70 anni non ha più avuto, con l’obiettivo di rendere la nostra città giovane, veloce e aperta. C’è voglia di riformismo in città, c’è voglia di un’alternativa e questo è il momento giusto per cambiare". Nel febbraio scorso IV, con un comunicato a firma della presidente scandiccese del partito Giulia Crepaldi e dal capogruppo in consiglio comunale Stefano Pacinotti, aveva fatto capire di non avere intenzione di sottostare al diktat del Pd dopo la chiusura ‘unilaterale’ da parte dello stesso Partito democratico alla partecipazione alle primarie per un candidato di Italia Viva e, già all’epoca, aveva invitato Bellosi a sciogliere ogni riserva e a pensare ad un possibile lavoro comune.