I lettori del ’Chianti’ scelgono l’opera di Giorgio Scianna

È Giorgio Scianna il vincitore della 35esima edizione del premio letterario Chianti. L’autore di ‘Le api non vedono il rosso’ (Einaudi) ha ricevuto la maggioranza dei voti della giuria popolare composta da oltre 300 lettori che si sono formati il proprio giudizio negli incontri con gli autori avvenuti nelle scorse settimane. Nel suo libro, Scianna tocca il tema della responsabilità quando si progetta qualcosa che va al di là di noi e dei calcoli che ci davano sicurezza, travolgendo senza volerlo e senza aspettarselo la vita di qualcun altro, qualcuno di molto piccolo: una bambina. "È bello essere in presenza, era un po’ che non ci vedevamo negli occhi con i lettori e tra noi autori", ha detto Scianna subito dopo la proclamazione.

