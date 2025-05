I ladri colpiscono i nonni. Rubato il mezzo per i servizi

Ci sono episodi che non si limitano a essere fatti di microcriminalità, da inserire magari nel computo dei reati e nelle statistiche. Certi avvenimenti fanno più male perché ricadono su chi si occupa di servizi di volontariato e su chi, di questi servizi, usufruisce.

È il caso, recentissimo, di uno dei mezzi dell’Associazione comunale anziani di Sesto sottratto nella notte fra mercoledì e giovedì, la cui perdita rappresenta un enorme danno per i volontari: "Si tratta – spiega il presidente dell’associazione Giacomo Svicher (nella foto in alto) – di un Fiat Ducato da otto posti che avevamo parcheggiato, come di consueto, in viale Ariosto vicino alla nostra sede del circolo 8 marzo. Il mezzo è stato posteggiato mercoledì pomeriggio alle 18,30 al termine del servizio e giovedì mattina, poco prima delle 8, quando l’autista si è recato a riprenderlo per effettuare una serie di attività non lo ha più trovato. Fra l’altro il furgone era utilizzato per i servizi sociali ed era attrezzato per disabili con gli apparecchi sollevatori. Questo rappresenterà un ulteriore problema proprio perché ci verrà a mancare un mezzo per poter offrire un sostegno alle persone più fragili. Il furgone comunque veniva utilizzato anche per attività di aggregazione, ad esempio per l’accompagnamento a teatri o a musei".

Una perdita economica, sicuramente, visto che il costo del mezzo attrezzato si aggira sui 50mila euro, ma soprattutto una grande amarezza: "Sicuramente – dice infatti Svicher – siamo preoccupati della spesa visto che il furgone dovrà essere ricomprato, anche se non immediatamente, e la cifra è molto ingente per una associazione di volontariato ma anche per il fatto che ci è venuto a mancare uno strumento importante per i servizi ai più fragili. La cosa che fa più male, però, è che qualcuno sia venuto a rubare un mezzo a una associazione che si occupa di volontariato, cosa fra l’altro ben visibile visto che sulla fiancata c’era il nome dell’associazione e la scritta Servizi sociali, e a persone in difficoltà. C’è una grande amarezza fra tutti i volontari per quanto accaduto".

Per il furto è stata presentata, ieri mattina, una denuncia ai carabinieri: "Speriamo che il mezzo possa essere ritrovato – conclude Svicher – la targa è FX857TT, se qualcuno lo vedesse lo preghiamo di contattare i carabinieri".