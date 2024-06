Hotel Albatros, occupanti sgomberati

Sgombero, ieri mattina, all’ex Hotel Albatros di via di Prato. Durante una serie di controlli svolti dai carabinieri, con il supporto della Polizia municipale, all’interno della struttura alberghiera dismessa da tempo sono stati infatti trovate dieci persone che lo avevano occupato abusivamente e sono state identificate. L’immobile è stato dunque sgomberato e il curatore della procedura di fallimento della società proprietaria ha provveduto a mettere in sicurezza e chiudere gli accessi per impedire ulteriori intrusioni. La curatela ha inoltre affidato l’incarico per prosciugare l’acqua dal seminterrato, su cui è in corso una annosa polemica, anche per consentire la pulizia dell’area dai rifiuti, come chiesto dal Comune. Da parte dell’Amministrazione comunale arriva un ringraziamento a Carabinieri e al Polizia municipale per l’impegno e la professionalità dimostrati nell’intervento ma anche alla curatela per la tempestività con cui ha disposto l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza degli accessi. L’attività dell’albergo era stata sospesa a fine 2021, dopo l’emergenza Covid, ed in seguito, a più riprese, erano state segnalate presenze al suo interno tanto che nel marzo 2023 il Comune, con una ordinanza contingibile e urgente a firma del sindaco Riccardo Prestini, aveva intimato alla proprietà la messa in sicurezza della struttura. Nel novembre scorso poi era stato portato a termine un altro sgombero.