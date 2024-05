Guidare in sicurezza. L’incontro in parrocchia con Luca Gorrone

Nuovo appuntamento con "Assapello", incontri alla parrocchia di Santa Maria e Bartolomeo a Padule a Sesto Fiorentino per riflettere insieme sui piccoli grandi problemi e rischi della quotidianità. Martedì si parla di guida sicura insieme al formatore Luca Gorrone. Nell’appuntamento a partire dalle 20,45 con ingresso libero vengono affrontate, si legge nel volantino dell’iniziativa, "notizie, trucchi e verità utili per sopravvivere al mondo che avanza".

In questo specifico incontro i partecipanti sono invitati a riflettere su cosa è pericoloso fare mentre si guida un veicolo. Usare il cellulare è una di queste, ma non solo. Appuntamento per martedì in piazza San Bartolomeo 10 a Sesto Fiorentino. L’iniziativa, che fa parte di un interessante ciclo di incontro, è promossa da Avis e altre associazioni del territorio con ingresso libero.