Firenze, 23 marzo 2020 - Nella cronica carenza di presidi per i medici, infermieri e soccorritori, scendo in campo Gucci. La griffe, che ha a Scandicci il suo quartier generale, oltre al principale polo produttivo, raccoglie la richiesta della Regione Toscana: oltre 1milione di mascherine e 55mila camici per il personale sanitario.

I presidi saranno donati dalla maison d’alta moda per il personale sanitario che in queste settimane è impegnato a contrastare il diffondersi del Covid-19. Sono oltre 1.100.000 le mascherine chirurgiche e 55mila i camici che saranno donati nei prossimi giorni, previa autorizzazione delle autorità competenti.

Già nelle scorse settimane l’azienda, in collaborazione con la filiera, ha avviato la produzione del materiale richiesto. L’offerta si aggiunge alla donazione di 2 milioni a favore di alcune delle principali realtà ed organizzazioni sanitarie in Lombardia, Veneto, Toscana e Lazio e al contributo personale di Marco Bizzarri, Presidente e CEO di Gucci, di 100.000 euro all’azienda sanitaria di Reggio Emilia.