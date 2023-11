“Gratta e vinci” da mezzo milione: la vincita a Scandicci

Scandicci (Firenze), 9 novembre 2023 – “Gratta e Vinci” da record per due fortunati giocatori. Il tagliando fortunato questa volta ha colpito in due occasioni, con tagliandi diversi in regioni diverse, ma regalando la stessa importante cifra: mezzo milione di euro.

Come riporta l'agenzia Agimeg, in Toscana e in Piemonte precisamente a Scandicci e Asti, due tagliandi del Gratta e Vinci hanno infatti regalato mezzo milione di euro ciascuno. Nella prima occasione, a Scandicci, decisivo è stato l’acquisto del biglietto “Il Miliardario”, dal costo di 5 euro. Nella seconda, invece, è stato “Il Miliardario Mega” (costo 10 euro) a consegnare ben 500.000 euro.

Due giocate diverse in zone diverse del nostro paese, ma con stesso esito. A festeggiare sono anche gli esercizi commerciali che hanno venduto i fortunati tagliandi: a Scandicci in via Gaetano Donizetti 79, mentre ad Asti in via Corso Casale 333.