Grandi concerti nel segno dell’amore. Da Max Gazzè a Giorgia: parata di star

Non sarà il palco del Teatro Ariston ma i nomi sono da big in gara a Sanremo: Max Gazzè, Giorgia, Aiello, Irama e Rkomi. E non finsice qui. Insomma, la grande musica è di casa a Firenze con una serie di concerti imperdibili e variegati. Si parte domani sera (ore 21) dal Tuscany Hall dove si canterà l’amore tossico di "Certi pensieri al buoi nascono per fotterti Come le zanzare, sembrano elicotteri e non ti lasciano dormire", ovvero "Frecciarossa", ultimo singolo di Willie Peyote. Il cantautore torinese approda in città con la sua band nell’ambito del "Non è (ancora) il mio genere club tour 2023".

Dalle rime indie-rap di Guglielmo Bruno ai sapori del miglior pop-rock di "Che c’è di male", l’inedito fresco di stampa di Max Gazzè. E anche lui parla d’amore, liberandolo dai luoghi comuni del sentimentoda fiaba e delle convenzioni, portandolo alla sua essenza più alta. Il cantautore romano sarà al Teatro Verdi martedì 21 novembre (ore 20,45) con "Amor Fabulas – Preludio" la nuova tournée prodotta e organizzata da Otr Live: uno spettacolo completamente inedito, con sonorità diverse e una scaletta che si muove tra passato e futuro. Il 22 novembre si torna all’ex Teatro Tenda (ore 21) con un Aiello romantico, proprio come il nuovo album, un disco pop pieno di poesia e di vita vissuta che prima di essere musica è stato nuovi incontri, viaggi, cambiamenti. Ma anche sesso, cibo e mare, elementi caratterizzanti della poetica di Antonio Aiello.

"La quarta voce più grande e più bella al mondo" (così definita da " Billboard America"), ovvero Giorgia dà appuntamento per il 23 novembre (ore 21) al Nelson Mandela Forum con "Blu Live - Palasport". La cantautrice romana sarà accompagnata da una band per un live "più spinto, suonato, aggressivo e ballato". La scaletta? "Andremo subito a mille" assicura. Stessa data, ma al Tuscany Hall (ore 21) per il via del nuovo tour di Emis Killa. Emiliano Rudolf Giambelli (questo il vero nome) porterà sul palco i suoi pezzi più amati, dai primi classici a "Effetto Notte", l’ultimo album che ha debuttato al primo posto della classifica FIMIGfk.

Sabato 25 novembre il Mandela Forum s’infiammerà con il "No Stress Tour" degli artisti multiplatino Irama e Rkomi. Il loro disco, "No Stress", appunto, è un viaggio in un universo sonoro ricco e senza confini, che si estende al di là della stagione musicale attuale e delle barriere geografiche, mentali o temporali, esplorando il sound di tutto il mondo e di ogni epoca.