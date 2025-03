Gli improvvisatori della Cantera in un doppio show di due registi. Ad ogni round parola al pubblico

Doppio show, questa sera dalle 19.30, al The Square di via Domenico Cirillo, nel rione delle Cure, con gli improvvisatori della Cantera. Direttamente dal Canada, il famoso format internazionale d’improvvisazione teatrale creato da Keith Johnstone porta in scena il Maestro Impro Show in cui si esibiranno una dozzina di attori, accompagnati da due registi. Al pubblico il compito di eliminare a ogni round alcuni improvvisatori, per poi assegnare soltanto a una persona, per acclamazione, il titolo di “maestro“ della serata. Alle 21.30, poi, spazio a ’Fotosciòp’ in cui gli attori trarranno spunto per le loro scene dalle foto inviate dal pubblico e proiettate sul palco. Negli scatti che verranno proietatti ci potranno essere persone, paesaggi, oggetti, animali, praticamente qualsiasi cosa che non sia volgare od osceno.