Giunta Lazzerini invita a confronto costruttivo sulla viabilità del centro

"Il Comitato Viabilità è una figura astratta, mai presentata ufficialmente all’amministrazione, che evita il confronto diretto preferendo critiche indirette. Abbassiamo i toni e affrontiamo i problemi, anziché cercare facili colpevoli". Ai cartelloni gialli di protesta contro la nuova viabilità del centro, la giunta Lazzerini replica chiedendo "un confronto costruttivo" nei luoghi giusti. Le difficoltà economiche dei negozi, dice, non dipendono dalla viabilità: "È una crisi del commercio di vicinato che coinvolge tutta Italia". Alcuni membri del Comitato sono stati lasciati fuori dall’ultima assemblea del Ferrone da altri cittadini. Il gruppo di opposizione Voltiamo Pagina accusa l’amministrazione di "repressione del dissenso mettendo alla porta persone non gradite per non parlare di argomenti tabù". Ma per la giunta (che rifiuta l’accusa di aver mandato via i cittadini), bisognerebbe "mettere da parte polemiche strumentali e personalismi e farsi carico delle sfide". Le assemblee pubbliche continueranno nelle frazioni "con porte e microfono sempre aperti. Ci sarà anche un confronto pubblico sul centro storico, che fa eco ai molteplici incontri già fatti". Come il tavolo di confronto "che ha portato oggi alla riorganizzazione di 10 stalli per auto a parcometro in via Paolieri più 10 per motorini e 2 per carico/scarico. Una modifica che garantisce una migliore accessibilità alla zona commerciale".