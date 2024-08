Giovanisì, il 12 ottobre torna per la terza edizione il Next Generation Fest

Firenze, 2 agosto 2024 - Scalda i motori per la terza edizione la macchina organizzativa del Next Generation Fest. Nel 2024 l’evento della Generazione Z si terrà il prossimo sabato 12 ottobre. Finanziato dal Ministero per lo sport e i giovani, organizzato da Regione Toscana e Giovanisì e nato da un’idea del portavoce del presidente Giani con delega anche alle politiche giovanili, Bernard Dika, ad ospitarlo sarà ancora una volta il Teatro del Maggio di Firenze. “Come di consueto sarà occasione di confronto e di ascolto della GenZ per coinvolgere i giovani come costruttori di comunità. Un evento catalizzatore di energie, voci e idee. Perchè ieri come oggi, le giovani generazioni sono e devono essere sempre più protagoniste”, spiega il presidente Giani annunciando che questa terza edizione di Ngf “celebrerà i 35 anni dalla caduta del Muro di Berlino, abbattuto il 9 novembre 1989, per ricordare quel momento in cui i giovani scrissero la storia e decisero del presente e del futuro dell’Europa”. La formula dell’evento, che resterà a ingresso gratuito, ricalcherà le orme degli scorsi anni. Sul main stage si susseguiranno talk, speech ispirazionali e live performance a cura di content creator, artisti, sportivi, storici, imprenditori, divulgatori e personalità del mondo dello spettacolo, davanti a una platea di migliaia di ragazze e ragazzi (nel 2023 furono 8.000) . A facilitare il confronto tra ospiti e platea, quest’anno ci sarà anche un piattaforma interattiva, che sfruttando le potenzialità dell’intelligenza artificiale, contribuirà a rispondere a domande, lasciare impressioni e commenti, inviare foto. Per quanto riguarda gli ospiti circolano già i primi nomi. Da Martina Strazzer, giovane imprenditrice e content creator inserita da Forbes Italia nella sua classifica 2023 under 30, al filosofo Umberto Galimberti. Da Gianluca Gazzoli, creatore e conduttore del podcast da milioni di ascolti ‘Passa dal BSMT’, al maestro pasticcere Iginio Massari. Si alterneranno alla conduzione Gabriele Vagnato, tra i creator comici più amati del web, presentatore e inviato di Fiorello in Viva Rai2, la giornalista Veronica Maffei, conduttrice tv e collaboratrice di Rai e Mediaset, il comico e content creator Vittorio Pettinato. Nel corso di tutta la giornata ci saranno anche i Phrones, comici e content creator, per l’occasione veri e propri “inviati speciali” in giro per il teatro e non solo, con collegamenti in diretta sul mainstage. Inoltre, come sempre, Ngf non sarà solo il main stage nell’Auditorium, ma sarà diffuso in tutti gli spazi del Teatro del Maggio. Tra le novità Ngf Garden, l'area verde dell’evento che ospiterà interviste e talk, quest’anno a cura di Toscana Notizie, l’agenzia di informazione della giunta regionale toscana. Torneranno inoltre Ngf Expo, ovvero lo stand hub di enti regionali, nazionali e europe i per far conoscere le concrete opportunità di studio e lavoro dedicate ai giovani ; Ngf Job, lo spazio curato da Arti e dai centri per l’impiego della Toscana per favorire il matching tra imprese e giovani in cerca di lavoro con dei veri e propri colloqui che si susseguiranno durante tutta la giornata ; Ngf Food, il Food truck con prodotti locali. Per questa edizione saranno potenziate le attività sui canali social Giovanisì per sapere di più sull’evento e invitare a lasciare commenti e suggerimenti. Next Generation Fest 2024 è organizzato dalla presidenza della Regione Toscana e Giovanisì, in collaborazione con il Teatro del Maggio Fiorentino, ed è finanziato interamente dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale. L’evento è realizzato in attuazione dell’Accordo di collaborazione tra il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e la Regione Toscana – FPG 2022 – Intesa 77/2022.