Giovani neet. L’opportunità di formazione

La musica diventa un’opportunità per ripartire con un nuovo ritmo nel corso per Dj e Music Producer del progetto intercomunale Sanpei. L’iniziativa, finanziata dal bando nazionale ’LINK - Connettiamo i giovani al futuro’, offre un percorso formativo professionalizzante gratuito che può rappresentare una vera svolta per ragazzi attualmente ai margini del mercato del lavoro. Quattro serate dedicate alla produzione musicale con Ableton Live e altrettante al mixaggio professionale, con docenti di alto profilo come LORIIIII e J_ULIO. Il corso, ospitato alla Casa del Popolo di Impruneta, non è solo un’occasione per imparare un mestiere, ma un’opportunità di riscatto sociale. I partecipanti – tutti ragazzi Neet, cioè che non studiano, non lavorano e non cecano un’occupazione - acquisiranno competenze tecniche spendibili nel settore musicale: dalla creazione di tracce originali all’utilizzo di consolle professionali, dall’analisi musicale al mixaggio. L’obiettivo è duplice: fornire strumenti concreti e riaccendere la motivazione di giovani temporaneamente ’fermi’. Un’iniziativa che punta a ricostruire fiducia e prospettive attraverso l’apprendimento di un’arte. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i giovani del territorio.

Manuela Plastina