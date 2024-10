Giorno della menopausa. A Ponte a Niccheri iniziative e open day

Per la Giornata mondiale della menopausa, il 18 ottobre all’ospedale di Ponte a Niccheri la Fondazione Onda organizza il secondo Open Day sul tema. Dalle 9 alle 11 in sala riunioni esperti e cittadini si confrontano su "Menopausa improvvisa in conseguenza di altre malattie. Cosa fare?" insieme alla dottoressa Sonia Baldi, medico ginecologo referente del centro specialistico. Negli ultimi decenni c’è stato un netto incremento del numero di donne in menopausa indotta per lo più per terapie chirurgiche o radiologiche o farmacologiche. L’incontro cercherà di rispondere ai dubbi sull’argomento. Prenotazione obbligatoria allo 055.6936230. Il Santa Maria Annunziata appartiene al network dei Bollini Rosa, riconoscimento della fondazione Onda per gli ospedali che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili.

Ma.Pl.