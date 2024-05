Giornata internazionale dell'infermiere, eventi a Firenze e Pistoia

Firenze, 9 maggio 2024 - Doppio appuntamento a Firenze e Pistoia in occasione della Giornata internazionale dell’infermiere che si celebra in tutto il mondo il 12 maggio. In particolare, sabato 11 maggio (dalle 8.30 alle 13.30) a Pistoia, al Grand Hotel Villa Cappugi (in via di Collegigliato 45) e lunedì 13 maggio (dalle 14 alle 19) a Firenze, presso AC Hotel (in via Luciano Bausi 5), l’Ordine delle Professioni infermieristiche interprovinciale di Firenze e Pistoia ha organizzato due appuntamenti formativi. “Nell’occasione il nostro Ordine, come ogni anno, celebrerà questa ricorrenza, approfondendo storia e presente dell’infermieristica con due appuntamenti, uno a Firenze e l’altro a Pistoia – commenta David Nucci, presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche Firenze-Pistoia -. Abbiamo scelto di organizzare due appuntamenti per questa ricorrenza, a Firenze e Pistoia, con l’obbiettivo di consentire a tutti gli infermieri del nostro Ordine di partecipare. Iniziative che rimarcheranno l’impegno e la professionalità della categoria, a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. Sarà, come sempre, anche il momento per accogliere e celebrare i neo laureati con il loro giuramento, una cerimonia che consacra il professionista all’esercizio di un ideale di servizio”.