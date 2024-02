Gioielil rubati, risse e truffe. Arrivano daspo e fogli di via. Raffica di misure dal questore

Sorpreso con uno zaino contenente gioielli rubati, per un 19enne scatta la denuncia e il foglio di via obbligatorio: per 4 anni il giovane, originario della Campania, non potrà ritornare a Firenze. È una delle nove misure di prevenzione emesse oggi dal questore Maurizio Auriemma, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Nel dicembre scorso il giovane era stato scoperto dalla polizia ferroviaria alla stazione Santa Maria Novella con il bottino di un raggiro messo a segno ai danni di una persona anziana: oltre alla denuncia per truffa aggravata è stato ora raggiunto dal foglio di via. Un ‘avviso orale’ (un ammonimento formale a tenere una condotta consona alla legge, con conseguenze severe in caso di violazione) è stato poi emesso nei confronti di un 19enne e di un 45enne, entrambi fiorentini, accusati, a vario titolo di reati, contro il patrimonio o la persona. Infine è in corso di notifica il Daspo urbano per sei persone, di età compresa tra i 23 e i 44 anni.