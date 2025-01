Giochi e musica. Gli eventi in piazza durante il week end

Weekend in pieno spirito di Epifania. Oggi alle 15 arriva la Befana in piazza Buondelmonti, grazie alla Pro Loco Impruneta: col suo sacco, donerà a tutti i bambini dolci e caramelle. Domani alle 11,30 alla basilica di Santa Maria all’Impruneta in arrivo invece i Magi. Alle 15 a Tavarnuzze in piazza don Chellini ci sarà la "Festa della Befana", pomeriggio di festa organizzato dalla Pro Loco Tavarnuzze, con giochi e animazioni per i più piccoli, ma anche tante sorprese per tutti. Alle 16, al circolo Arci del Ferrone laboratori creativi, giochi, musica e una merenda con "Balliamo insieme alla Befana".