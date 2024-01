"Giardino della pace" all’Oliveta. Di nuovo vandalizzato il pannello

Preso di mira ancora una volta, al parco dell’Oliveta, in Camporella, il pannello che riporta la storia del "Giardino della pace" e della pianta di cachi messa a dimora nell’ambito del progetto internazionale "Kaki Tree Poject", esemplare ‘figlio’ dell’albero sopravvissuto al bombardamento atomico nella città giapponese di Nagasaki. Nella notte di Capodanno, infatti, ignoti hanno danneggiato i pali in legno che sostengono il cartello, ora abbattuto, con un tappeto di disegni effettuati da bambini sparsi sul terreno: gesto condannato da molti utenti dei gruppi social legati a Sesto. Nel dicembre 2023 il pannello in questione era stato già pesantemente vandalizzato con un grosso squarcio aperto da un petardo o, forse, da colpi di martello.

S. N.