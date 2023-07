Badiani conquista Firenze: inaugurata la nuova gelateria a due passi dal Duomo

Firenze, 17 luglio 2023 - Quello che la storica gelateria Badiani ha aperto oggi in via de’ Tosinghi ha inaugurato stamattina a due passi dal Duomo è il secondo punto vendita a Firenze e il 17esimo in Europa, dopo gli 11 del Regno Unito (di cui 9 a Londra) e i 4 della Spagna (Barcellona, Sotogrande, Palamos e Sant Cugat.), oltre alla prima, storica gelateria di viale del Mille, datata 1932.

A ribadire questa sua vicinanza con il Duomo, la sua fiorentinità dichiarata, i colori verdi e rosa che lo caratterizzano. Ma c'è una storia ben più antica che rimanda a questo cuore della città, l’architetto di corte medicea Bernardo Buontalenti – che tra l'altro presentò nel 1587 un modello ligneo per la facciata che ora è esposto al Museo dell’Opera – fu anche l'inventore, secondo la vulgata di quel gelato di panna, uova, latte e zucchero che porta il suo nome e che è diventato il gusto per eccellenza di Badiani.

E a proposito di architetti, grande attenzione si è posta all’interior: la gelateria è pervasa da una grande eleganza, che raggiunge l’apice nella saletta con servizio al tavolo e 60 posti a sedere. Nel verde e il rosa che richiama il Duomo, gli architetti si sono rifatti a un'ispirazione manierista,ovvero da quel concetto cinquecentesco di “Maniera” riferito allo “stile”. Una tendenza in voga negli anni ’30, e rimanda alle radici. "L’interior design è stato curato da Timothee Studio di Cosimo Bonciani, Andreas Mascagni e Niccolò Antonielli, che ha puntato ad unire la storicità fiorentina attraverso il rosa, reso speciale da una particolare tecnica di intonaco, con la brand identity di Badiani 1932, qui rappresentata dal verde, usato in modo moderno e contemporaneo – viene spiegato nella conferenza di presentazione –. Il Campanile di Giotto, in particolare il suo disegno, è stato di ispirazione anche per le forme degli arredi e rappresenta un ulteriore richiamo alla fiorentinità. L’uso del marmo verde di Prato, le sedute di pelle, le tende in velluto, l’acciaio satinato, creano un’atmosfera che ricorda più un salotto, che una classica gelateria".

Ricercatezza nello stile, ma mantiene intatta la vocazione artigianale della prima bottega di viale dei Mille datata 1932, che tuttavia "si adegua alle diverse location, perché i gusti cambiano", spiegano alla presentazione. Oltre all'attenzione all'immagine e alla qualità, c'è anche quella all'ambiente: "I laboratori utilizzano un sistema a spreco zero di acqua che utilizza la stessa acqua per il raffreddamento delle macchine. In ogni mercato, il brand collabora con produttori locali per gli ingredienti principali come panna, latte, zucchero e uova, così da rispettare il territorio e limitare il trasporto delle merci".

"Ho iniziato da ragazzo vendendo il gelato, quando lo faceva mio babbo e da circa trent'anni lo faccio anche io – racconta Paolo Pomposi, 'chef' dei gelati e contitolare dell'azienda insieme al fratello Patrizio, manager del negozio – Trent'anni fa era un mondo diverso, i gusti erano molto ristretti, adesso possiamo fare il gelato con tutto, tant'è che oggi presentiamo gelati particolari al pomodorino, miele e tartufo, cantuccini di Prato in sorbetto, facciamo anche il gelato con la birra"

Dopo il giro del mondo, un ritorno a casa che emoziona l'imprenditore: "Nel centro sono ci sono cresciuto, ci ho studiato, ci ho lavorato, ci ho giocato a pallone quando ero ragazzo, il centro lo porto nel cuore da buon fiorentino. Questo negozio è nel cuore di Firenze, della mia città, è il gioiellino di casa della nostra catena"

“Siamo entusiasti di annunciare l'apertura del nuovo negozio Badiani nel cuore della città che ci ha visto nascere e crescere e in una delle zone più rappresentative, così da diventare attrazione sia per i turisti che per i residenti. È sempre stato un nostro desiderio aprire una gelateria in centro e finalmente, con grande orgoglio, possiamo annunciare questa grande novità. Firenze ci ha dato tanto e credo che ci riservi ancora molte sorprese positive”, ha concluso Pomposi.

Badiani non si ferma a questo 17esimo negozio: entro l'estate ne apriranno altri quattro, arrivando a quota 21 .

Oltre ai classici, da assaggiare: il “Dolcevita”, base buontalenti con salsa di cacao e nocciole; il “Magnifico”, base buontalenti con salsa al caramello, arachidi caramellate e cioccolato al latte. E infine un gusto creato per l’occasione che prende spunto da uno dei dolci più rappresentativi della tradizione fiorentina: lo zuccotto. Qui è possibile gustare o acquistare anche monoporzioni (biscotto al buontalenti, stecco buontalenti e cioccolato o gli altri golosi “dopocena” con base buontalenti e salse alla frutta). Inolttre fa anche caffetteria, frappè, estratti, e una ricca proposta di drink incluso aperitivo.