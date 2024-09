Furti a Querceto, assemblea pubblica

C’è una data per l’assemblea pubblica annunciata dopo l’escalation preoccupante dei furti nella zona di Querceto: l’incontro, organizzato dall’associazione Antico Borgo di Querceto, si svolgerà il prossimo 18 settembre alle 21,15 alla Casa del popolo di Querceto in via Napoli 7. Struttura, fra l’altro, già ‘visitata’ nelle scorse settimane dai ‘soliti ignoti’. La riunione straordinaria – spiegano gli organizzatori – "avrà come argomento la situazione della sicurezza nel nostro territorio. I numerosi furti nel quartiere ci hanno spinti a cercare soluzioni per invertire la tendenza alla razzia delle nostre case e all’abbandono alla paura dei nostri concittadini".

L’associazione spiega anche di avere alcune proposte da illustrare ai residenti di Querceto per concertare una linea comune da presentare alle autorità. Il passo successivo sarà quello della richiesta di un incontro ufficiale al sindaco Lorenzo Falchi per cercare di mettere a punto strumenti concreti in grado di arginare il problema. Problema con numeri preoccupanti visto che, da stime documentate dei residenti, nelle ultime settimane la media registrata sarebbe di un furto ogni due giorni in tutte le aree del quartiere dal borgo alle zone più basse.

S.N.