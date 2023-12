I funerali di Ester e Edoardo. L’ultimo addio ai due giovani morti nell’incidente a Barberino

Borgo San Lorenzo (Firenze), 30 dicembre 2023 – Una folla commossa, suoni di cornamusa, applausi e palloncini bianchi per l’ultimo addio a Ester Raccampo e Edoardo Lombardi, i due giovani morti nell’incidente frontale a Barberino del Mugello il giorno di Natale. Nello scontro aveva perso la vita anche un’altra persona, Leonardo Nutini.

21 foto I funerali di Ester e Edoardo a Borgo San Lorenzo

La pieve di Borgo San Lorenzo non è riuscita a contenere il dolore di parenti, amici e conoscenti. Tantissima gente per salutare i due giovani di 29 anni, entrambi insegnanti, che ormai da qualche anno convivevano in Mugello. Ester era originaria di Borgo San Lorenzo, mentre Edoardo era di Pistoia. Entrambi erano molto conosciuti e amati all’interno della comunità.

Per l’occasione il sindaco di Borgo, Paolo Omoboni, ha deciso di proclamare una giornata di lutto cittadino. La bandiera del Comune è stata esposta a mezz’asta, mentre per le manifestazioni sportive in programma sul territorio sarà osservato un minuto di raccoglimento.