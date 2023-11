Maltempo, sospeso l'obbligo di frequenza all’università per gli studenti colpiti dall’alluvione

Firenze, 9 novembre 2023 – Interrotto l’obbligo di frequenza all’università di Firenze per venire incontro agli studenti colpiti dall’alluvione tra le province di Prato, Firenze e Pistoia. L’annuncio è della rettrice Alessandra Petrucci.

"Dall'inizio dell'emergenza – dice la rettrice a margine dell’incontro tenuto con i nuovi iscritti all’università – tenendo conto delle esigenze delle studentesse e degli studenti che non possono recarsi nelle sedi dell'Ateneo, nei singoli corsi dell'Università di Firenze sono state attivate misure alternative alla didattica in presenza, come la disponibilità di lezioni online, registrazioni e risorse digitali. Inoltre per tali studenti è stato sospeso l'obbligo di frequenza e stiamo studiando altre misure per supportare i nostri studenti e le famiglie residenti nei comuni alluvionati".