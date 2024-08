Foresta maestra. Un pratone per palco. Vallombrosa show

Per la sua seconda edizione, ’Foresta Maestra’ raddoppia le giornate del suo ’festival generativo’: da domani a domenica e poi il 14 settembre, Vallombrosa propone seminari, passeggiate, trekking, concerti e tante iniziative per valorizzare e riscoprire la ’Foresta di Firenze’, come dal nome dell’associazione che organizza l’evento insieme a tante associazioni locali.

L’iniziativa prende il via però a Firenze con l’incontro di domani alle 11 nella basilica vallombrosana di Santa Trinita: qui si svolgerà l’incontro ’La foresta metropolitana’ con gli interventi del professor Stefano Bartolini (Università di Firenze), dello scrittore e poeta Tiziano Fratus, della studiosa e scrittrice Erika Maderna, dei professori Giovanni Sanesi (Università di Bari) e Mariella Zoppi (Unifi). Tra i tanti eventi in programma, c’è anche il concerto musicale in acustico ad entrata libera di Apollo Festival con Motta, Social Tedio e Vanz, Mazzariello, sabato alle 17 nel pratone di Vallombrosa.

Domenica alle 17,30, sempre sul pratone, il maestro Michelangelo Pistoletto dialogherà con tre generazioni di studiose della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa in ’La formula della creazione’. Sempre sabato in programma anche un convegno di forestoterapia oltre a visite agli arboreti con letture di Dante e passeggiate botaniche con accompagnamento musicale replicate anche domenica. Il 1° settembre in programma un raduno E-bike e Mtb e un grande concerto di bande musicali sul pratone. Il 14 settembre è previsto il Trekking Cai sul percorso della vecchia cremagliera tra Sant’Ellero a Saltino. Il festival sarà chiuso dal concerto del coro femminile del Maggio Musicale Fiorentino alle 18 nell’Abbazia di Vallombrosa. Tutte le informazioni e il programma completo sono disponibili sul sito vallombrosafirenze.org.

Manuela Plastina