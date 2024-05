Florence Eye celebra il mondo della bicicletta con 'Good Bike! Gente di bici'

Firenze, 13 maggio 2024 – Firenze si tinge di giallo per la prestigiosa partenza del Tour de France proprio dal capoluogo toscano. Per celebrare questa grande occasione, Florence Eye ospita una delle sei tappe di Good Bike! Gente di bici, un evento itinerante dedicato a tutti gli appassionati della bicicletta che dal 10 maggio al 23 giugno attraverserà sei città italiane: Bologna, Firenze, Rimini, Piacenza, Cesenatico e Torino.

Tra il 17 e il 19 maggio, il tour organizzato da Barley Arts e SiCrea - in collaborazione con Federazione Ciclistica Italiana, Action Holding e Tour de France - si ferma nel villaggio della ruota panoramica a Firenze, anticipando l’arrivo della Grande Boucle. Anche nella tappa fiorentina di Good Bike! Gente di bici sarà la bicicletta la grande protagonista dei festeggiamenti con un programma ricco di attività e incontri. Dai talk sull’educazione stradale alla scoperta di nuovi sport legati al mondo delle due ruote, l’evento promuove la diffusione della cultura della bicicletta in tutte le sue declinazioni: sarà l’area della Federazione Ciclistica Italiana (FCI) il fulcro dell’evento, con conferenze, presentazioni di libri, storie di campioni, interventi di autori e di ciclisti di ieri e oggi.

E accanto alla divulgazione ci sarà anche spazio per lo spettacolo e il divertimento grazie alle esibizioni di professionisti del settore che si cimenteranno in show acrobatici di Bmx, bike trial e bike polo. Le aree verdi ospiteranno il battesimo della bici per i più piccoli, permettendo a grandi e piccini di montare sulla sella. Ci sarà anche la musica ad accompagnare questo tour dedicato ai bike lovers. I Lovesick si esibiranno in tutte le tappe di Good Bike! portando la loro apprezzatissima combo di multistrumentisti con influenze profondamente radicate nel country americano, nel rock’n’roll, nel western e nella musica swing degli anni Quaranta e Cinquanta. Florence Eye completa questo ricco panorama con una proposta di food court a cura di Streeat© Food Truck Festival, il primo festival itinerante di street food di qualità che da dieci anni percorre l’Italia in lungo e il largo con le sue proposte alimentari più golose.

Florence Eye e il villaggio della ruota panoramica è l’area che ospita - fino al 10 giugno – un programma di iniziative rivolta a bambini e ragazzi, famiglie e cittadini, ma anche ai turisti del vicino centro storico. Eventi espositivi, mercatini, attività sportive e un punto dedicato al food & beverage per godersi una sana convivialità con i propri cari all’ingresso del Parco delle Cascine.

La ruota panoramica più alta d’Italia ha trovato casa in Piazza Vittorio Veneto, offrendo un’esperienza contemplativa privilegiata: con i suoi 55 metri di altezza, Florence Eye è tornata a disegnare lo skyline di Firenze offrendo una vista mozzafiato sia sul centro storico, sia sul Parco delle Cascine. Florence Eye è alimentata attraverso energia eolica e solare, dimostrandosi sensibile al tema dell’ambiente e della sostenibilità. È Frisbi Energia, startup innovativa fiorentina ad alimentare Florence Eye e le attrazioni attigue. L’intero villaggio è alimentato con energia prodotta in Italia da impianti fotovoltaici ed eolici. Florence Eye è realizzato da The Wheel Srl, Runner Pizza, Mondobimbo Group Srl, Sicrea Srl e Secur&Secur Network Srl, con la media partnerership di Radio Bruno, in collaborazione con Confartigianato Firenze.