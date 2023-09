Fisica in lutto, è morto Marcello Ciafaloni

Firenze, 8 settembre 2023 – Il fisico teorico Marcello Ciafaloni, che ha dato contributi scientifici rilevanti nel campo delle interazioni forti delle particelle elementari ad alte energie, dove un'importante equazione porta il suo nome, è morto all'età di 83 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dall'Università di Firenze, dove era professore ordinario di fisica teorica. Nato a Teramo il 5 giugno 1940, Ciafaloni si era laureato in fisica presso l'Università di Pisa, conseguendo poi il perfezionamento alla Scuola Normale Superiore nel 1965.

Dopo esser stato ricercatore a Berkeley e al Cern, e assistente presso la Scuola Normale di Pisa, nel 1980 era stato chiamato come professore ordinario di fisica teorica presso l'Università di Firenze. I suoi contributi scientifici rilevanti nel campo delle interazioni forti delle particelle elementari ad alte energie sono osservati negli esperimenti del Cern. Si è occupato, anche, delle interazioni gravitazionali, come l'urto fra buchi neri, e ha proposto contributi originali per l'unificazione con i fenomeni quantistici e tutte le interazioni fondamentali. "Uomo di vasta cultura, è stato un grande maestro che ha formato numerosi studenti e ricercatori nel campo della fisica teorica", così lo ricorda l'Ateneo fiorentino. La commemorazione funebre si terrà lunedì 11 settembre, alle ore 11.30 presso le Cappelle del Commiato Ofisa, in viale Giovanni Milton 89 a Firenze.