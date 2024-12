Firenze, svelati i sei vincitori dei David Rivelazioni Italiane

Firenze, 13 dicembre 2024 - Celeste Dalla Porta (Parthenope), Carlotta Gamba (Vermiglio, Dostoevskij), Tecla Insolia (L’arte della gioia, Familia), Federico Cesari (Tutto chiede salvezza), Matteo Oscar Giuggioli (Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883, Suspicious mind, Sdraiati) e Emanuele Palumbo (Nostalgia, Mixed by Erry) sono i vincitori della seconda edizione del premio “David Rivelazioni Italiane – Italian Rising Stars”, il riconoscimento dedicato agli attori emergenti, nato lo scorso anno dalla collaborazione dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello con l’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana. L’annuncio dei sei giovani vincitori si è tenuto nello storico cortile del Museo Nazionale del Bargello di Firenze, straordinario scenario d’arte che ospita la celeberrima statua in bronzo del David di Donatello. L’evento, a cui ha partecipato anche il Governatore Eugenio Giani, giunge a conclusione della “50 Giorni di Cinema a Firenze”, la manifestazione di cinema internazionale in programma da settembre a dicembre nel capoluogo toscano. Ospiti d’eccezione dell’evento, il critico Paolo Mereghetti, il regista e autore Edoardo De Angelis e l’attore Maurizio Lombardi. I vincitori sono stati scelti per la qualità del loro lavoro dalla Presidenza del David e dal Consiglio Direttivo composto da Nicola Borrelli, Francesca Cima, Edoardo De Angelis, Giuliana Fantoni, Francesco Giambrone, Valeria Golino, Giancarlo Leone, Luigi Lonigro, Mario Lorini, Francesco Ranieri Martinotti, Alessandro Usai. La preselezione è stata realizzata dall’Unione Italiana Casting Director U.I.C.D. in dialogo con le associazioni di agenti A.S.A. e L.A.R.A. “David Rivelazioni Italiane – Italian Rising Stars” è così frutto della collaborazione tra varie e importanti professioni dell’industria del cinema, sotto l’egida del Ministero della Cultura avvalendosi della prestigiosa collaborazione della Regione Toscana, del Comune di Firenze con Fondazione CR Firenze e Camera di Commercio di Firenze. Nel corso del prossimo anno, i sei attori saranno protagonisti di un percorso di formazione con una serie di mentori d’eccezione che metteranno a loro disposizione l’esperienza e la professionalità maturata nel corso degli anni: tra essi, Carlo Sisi, presidente dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, Nicoletta Maraschio, presidente onorario dell’Accademia della Crusca italiana, Virgilio Sieni, coreografo fondatore del “Centro Nazionale di Produzione Danza Virgilio Sieni”, Paolo Mereghetti critico cinematografico del Corriere della Sera e autore del famoso dizionario, Sonia Bergamasco, attrice, autrice e regista, che terrà una masterclass speciale dal titolo “Il mestiere d’attore” dove riprenderà anche alcuni dei ricordi e degli insegnamenti contenuti nel suo libro “Un corpo per tutti – Biografia del mestiere d’attrice” edito da Einaudi, e Francesca Medolago Albani segretaria generale Anica e Anica Academy. A conclusione di questo percorso a loro dedicato, Celeste Dalla Porta, Carlotta Gamba, Tecla Insolia, Federico Cesari, Matteo Oscar Giuggioli e Emanuele Palumbo riceveranno la speciale statuetta David di Donatello realizzata appositamente per le “Rivelazioni Italiane – Italian Rising Stars” da Bulgari, storico partner del Premio e autore delle prime statuette assegnate dal 1956.