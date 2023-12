Firenze, rider derubato e preso a calci e pugni

Firenze, 17 dicembre 2023 - Ancora una rapina ai danni di un rider. Nella serata di sabato 17 dicembre, verso le 23, in via delle Gore, una pattuglia del Nucleo radiomobile di Firenze è intervenuta per una rapina a un cittadino di nazionalità pachistana in sella alla sua bici per delle consegne.

Secondo il racconto dei rider, tre persone - al momento ignote -, lungo via delle Panche a Rifredi si sarebbero avvicinate da dietro e lo avrebbero derubato del borsello al cui interno erano contenuti i documenti d'identità, le carte di credito e 70 euro in contanti.

Per bloccarlo lo avrebbero fatto cadere dalla bici e lo avrebbero colpito con calci e pugni e sarebbero scappati.

Un episodio simile è accaduto meno di una settimana fa, sempre a Rifredi. Anche in quel caso, la vittima era un rider che stava consegnando le pizze.