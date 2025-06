Nervoso alla guida di un’auto e trovato in possesso di cocaina, scatta l’arresto

Firenze, 13 giugno 2025 – La polizia municipale di Firenze entra ancora in azione contro lo spaccio. La scorsa settimana, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, gli agenti della squadra anti droga del Reparto Antidegrado hanno arrestato una persona per possesso di cocaina. Tutto è partito da un controllo a un veicolo. Il conducente, un 33enne di origine albanese, si è mostrato subito nervoso e questo ha insospettito gli agenti che hanno chiesto spiegazioni del suo comportamento. Come si spiega ancora dal Comune l’uomo, dopo alcuni tentativi di sviare i controlli, ha tirato fuori dalla tasca dei pantaloni 5 dosi di cocaina già confezionata e pronta alla vendita. Ma il 33enne continuava a mostrarsi nervoso e agitato e questo ha convinto gli agenti che continuava a nascondere qualcosa. È stata quindi perquisita l’auto al cui interno sono stati venivano rinvenute bollette e documenti intestati ad un'altra persona e che riportavano un indirizzo in un altro comune della Provincia.

Gli agenti si sono quindi diretti a quell’indirizzo scoprendo che una delle chiavi in possesso del 33enne apriva una cantina del condominio dove a seguito della perquisizione hanno scoperto circa 50 grammi di cocaina, in un unico frammento, e un bilancino di precisione. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio, l’arresto è staro convalidato durante l’udienza per direttissima e il Giudice ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di firma dalla polizia municipale. Le eventuali responsabilità della persona indagata saranno poi accertate nelle opportune sedi di Giustizia, la stessa al momento è assistita dalla presunzione di innocenza, costituzionalmente garantita.