Firenze ricorda Gabriele Chelazzi, un tratto di lungarno avrà il suo nome

Gabriele Chelazzi

Firenze, 21 marzo 2023 - Firenze ricorda Gabriele Chelazzi, il pm che individuò e fece condannare mandanti ed esecutori delle stragi 1993 e 1994: a lui sarà intitolato un tratto dei lungarni, a Varlungo, vicino a ponte Paolo Borsellino e ponte Giovanni Falcone. La decisione è stata presa oggi dalla giunta di Palazzo Vecchio che ha approvato la delibera presentata dall'assessore alla toponomastica e alla cultura della memoria Maria Federica Giuliani.

"Un grande magistrato e un grande fiorentino - ha dichiarato il sindaco Dario Nardella - dotato di un'intelligenza che non ha mai voluto ostentare in interviste o davanti alle telecamere ma che lo ha sempre guidato in tutte le sue inchieste, note a tutti per essere serene ed affidabili. Un pubblico ministero che ha indossato la toga senza rinunciare alla sua profonda umanità".

"Chelazzi - ha ricordato Giuliani - è stato il motore, la mente e l'anima di quella inchiesta alla quale ha lavorato ininterrottamente, giorno e notte, fino a poche ore dalla sua morte. Conservare la memoria del suo lavoro non è un compito che spetta solo ai magistrati: è un dovere di tutti noi". Chelazzi è morto per infarto, a Roma, nella notte tra il 16 e il 17 aprile 2023 ed è stato insignito del Fiorino d'Oro.

Niccolò Gramigni