Firenze, tutti i cantieri al via da oggi

Firenze, 5 giugno 2023 - Il proseguimento dei lavori di interramento della linea di alta tensione in via dei Perfetti Ricasoli, ma anche le indagini su un ponte in via del Ponte a Iozzi, i lavori di ripristino di un muro crollato in via Suor Maria Celeste e un nuovo allaccio alla rete idrica in via di Santa Maria a Cintoia. Sono solo alcuni degli interventi che prenderanno il via da oggi sulle strade di Firenze con l’istituzione di provvedimenti di circolazione. Ecco l’elenco.

Via del Ponte a Iozzi: per effettuare alcune indagini sul ponte da lunedì 5 a mercoledì 7 giugno sarà istituito un senso unico da via delle Cave di Monteripaldi a via di Poggio Secco in direzione di via di Monte Cuccioli.

Via Suor Maria Celeste: inizieranno lunedì 5 giugno i lavori di ripristino di un muro crollato. Fino al 26 giugno la strada sarà chiusa da largo Fermi a via di San Matteo in Arcetri. Itinerario alternativo per raggiungere via Suor Maria Celeste/largo Fermi: via di San Matteo in Arcetri-via del Pian dei Giullari-via Righini. Itinerario alternativo per raggiungere via Suor Maria Celeste/via San Matteo in Arcetri: via di San Leonardo-via Viviani-via del Pian dei Giullari-via di San Matteo in Arcetri.

Via dei Serragli: lunedì 5 giugno è in programma un trasloco. Dalle 00.45 alle 05.45 sarà in vigore un divieto di transito tra via Santa Monaca e via della Chiesa. In via dei Serragli dall’incrocio con via Santa Monaca sarà istituito un divieto di transito per i mezzi superiori ai 35 quintali.

Via delle Campora: per interventi relativi a una infrastruttura stradale la strada sarà chiusa da via Poccetti a via delle Bagnese. Il provvedimento sarà in vigore lunedì 5 e martedì 6 giugno. Percorso alternativo nei due sensi: via Poccetti-via Senese-bypass del Galluzzo-via delle Bagnese. Il giorno successivo, mercoledì 7 giugno, sarà invece effettuata la vuotatura di una fossa biologica all’altezza del numero civico 36 con chiusura del tratto via di Santa Maria a Marignolle-via Poccetti. Percorso alternativo da Marignolle: via di Santa Maria a Marignolle-via Foscolo-via Pindemonte-via Monti-viale Petrarca-via Senese-via Poccetti-via delle Campora (per il tratto tra via Poccetti e via di Santa Maria a Marignolle); oppure via di Santa Maria a Marignolle-via Foscolo-via Pindemonte-via Monti-viale Petrarca-via Senese-raccordo del Galluzzo-via delle Bagnese-via delle Campora (per il tratto tra via delle Bagnese e v via Poccetti); da via Poccetti a via delle Campora: via Poccetti-via Senese-via delle Campora.

Via della Villa Cedri: per la realizzazione di fognature e acquedotto a servizio del Viola Park da lunedì 5 giugno la strada sarà chiusa tra via del Padule e via delle Sentinelle. Previsto un senso unico in via delle Sentinelle da via della Villa Cedri a via del Crocifisso del Lume.

Borgo San Frediano: martedì 6 giugno è in programma un trasloco. Dalle 00.30 alle 05.30 la circolazione sarà interrotta tra via del Leone e via di Cestello e il tratto via di Cestello-piazza del Carmine sarà a senso unico verso via di Cestello. Cambio di senso anche il via del Leone tra Borgo San Frediano e via dell’Orto verso quest’ultima. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da Borgo San Frediano e diretti in Borgo San Frediano lato via dei Serragli: Borgo San Frediano-via del Leone-via dell’Orto-viale Ariosto-viale Pratolini-piazza Tasso-via del Campuccio-via Romana-via Maggio-lungarno Guicciardini. Itinerario alternativo per i veicoli diretti in Borgo San Frediano nel tratto tra piazza del Carmine e via di Cestello: via dei Serragli-via Santa Monaca-piazza del Carmine.

Via dei Perfetti Ricasoli: proseguono i lavori di realizzazione della linea di alta tensione interrata. Mercoledì 7 giugno saranno istituiti un restringimento di carreggiata nella corsia in direzione di piazza Mattei (tratto tra i numeri civici 29-31 e 23), la chiusura del varco di collegamento tra le due corsie in corrispondenza dei numeri civici 25-27 e quello dopo 30 metri in direzione di piazza Mattei. Questo intervento si concluderà il 20 luglio.

Via di Santa Maria a Cintoia: per un nuovo allaccio alla rete idrica mercoledì 7 giugno sarà istituito un divieto di transito tra via del Saletto e via di San Bartolo a Cintoia. Termine previsto 13 giugno. Percorso alternativo via Saletto/via Signorelli: via Signorelli-via Simone Martini-via di San Bartolo a Cintoia; via Saletto/via di Santa Maria a Cintoia: via di Santa Maria a Cintoia-via Canova-via Signorelli-via Simoen Martini-via di San Bartolo a Cintoia-via di Santa Maria a Cintoia.

Via Solferino: proseguono le opere di urbanizzazione legate a un intervento di recupero edilizio. Da mercoledì 7 giugno la strada sarà chiusa da via Palestro a via Garibaldi sulla corsia lato numero civici pari mentre sull’altra corsia scatterà un restringimento di carreggiata. Restringimento anche in via Garibaldi: tra via Solferino (corsia lato numeri civici pari) e via Solferino (corsia lato numeri civici dispari) con senso unico nella direzione da via Montebello a via Solferino; anche tra via Montebello e via Solferino sarà istituito un restringimento. Stesso provvedimento anche in via Palestro da via Solferino (corsia lato civici dispari) e via Montebello con senso unico verso via Montebello. Termine previsto 30 luglio.

Via di Santo Spirito: giovedì 8 giugno in orario 9-18 sarà chiuso il tratto da via dei Geppi e via dei Coverelli per un trasloco.

Via dei Neri: per un intervento con piattaforma aerea dalle 21 mercoledì 8 alle 6 di giovedì 9 giugno sarà interrotta la circolazione nel tratto via del Castello d’Altafronte-via dell’Osteria del Guanto. Previsto anche un cambio di senso in via del Castello d’Altafronte da via dei Neri verso via dei Saponai.

Via Salviati: per lavori relativi a una infrastruttura stradale da giovedì 8 giugno è prevista la chiusura della corsia di immissione su viale Togliatti per le provenienze da via Bolognese. In viale Togliatti saranno istituiti restringimenti di carreggiata e divieti di sosta a tratti. L’intervento si concluderà il 12 giugno.

Via dell’Albero: per effettuare l’aspirazione di calcinacci mercoledì 8 giugno in orario 9-19 la strada sarà chiusa da via Palazzuolo a via della Scala. Percorso alternativo: via Maso Finiguerra-Borgo Ognissanti-via Santa Lucia-via degli Orti Oricellari-via Alamanni-piazza della Stazione-via Santa Caterina da Siena-via della Scala-via dell’Albero.

Via Fiesolana: per movimentazione di materiale in quota mercoledì 8 giugno sarà interrotta la circolazione tra piazza Salvemini e via di Mezzo (orario 9-17). Percorso alternativo per i veicoli diretti in via Fiesolana: piazza Salvemini-via dell’Oriuolo-via Sant’Egidio-via Bufalini-via dei Servi-via del Castellaccio-via degli Alfani-Borgo Pinti-via di Mezzo-via Fiesolana.

Via dei Pepi: per l’allestimento di un cantiere edile sabato 10 giugno la strada sarà chiusa tra via dei Pilastri e via di Mezzo (orario 9-18). Percorso alternativo: Borgo Pinti-via di Mezzo. ù

Via dell’Oriuolo: per movimentazione di macchinari sabato 10 giugno sarà in vigore un divieto di transito tra via Sant’Egidio e via Folco Portinari. Per la viabilità alternativa sarà istituito un senso unico sulla direttrice via Portinari-via dell’Oriuolo verso piazza Duomo. Percorso alternativo: via Sant’Egidio-via Portinari-via dell’Oriuolo.

Via Guasti: sabato 10 giugno è in programma un trasloco. Dalle 9 alle 19 sarà chiuso il tratto tra piazza Vieusseux e via Passerini. Chiusa anche la semicarreggiata della piazza tra via Gianni a via Guasti. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da piazza Vieusseux e diretti in via Guasti (tratto tra via Passerini e piazza Muratori): piazza Vieusseux-via Vannucci-via Fabbroni-via Pagnini-via Lambruschini-via Paoletti-via Lami-piazza Muratori-via Milanesi-via Passerini-via Guasti.