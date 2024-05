"Firenze: Itinerario multisensoriale tra Casa di Dante, Fondazione Zeffirelli e Museo de’ Medici alla scoperta di Dante Alighieri"

Un itinerario insolito che lega tre istituzioni culturali di Firenze nel nome di Dante Alighieri. È il percorso che coinvolge la Casa di Dante, la Fondazione Franco Zeffirelli e il Museo de’ Medici per offrire un’alternativa ai tradizionali percorsi turistici nel nome del poeta. Attraverso esperienze inedite, multisensoriali e modelli 3D, ognuno dei tre musei racconterà parte della storia dell’Alighieri valorizzando quanto da loro custodito. Si parte oggi (ore 18) al Museo de’ Medici, nato per conservare e divulgare la memoria della famosa dinastia che affidò a Sandro Botticelli il compito di illustrare la Divina Commedia. All’incontro saranno presenti Cristina Manetti, presidente del Museo Casa di Dante, Pippo Zeffirelli, presidente della Fondazione Franco Zeffirelli, Samuele Lastrucci direttore del Museo de’ Medici, e il governatore eugenio Giani. Si prosegue il 15 maggio alla Fondazione Zeffirelli che pone al centro del percorso una sala multimediale interamente dedicata al progetto incompiuto della trasposizione cinematografica dell’Inferno di Dante da parte del maestro Zeffirelli. Il lavoro preparatorio è composto da 55 grandi tavole disegnate da Zeffirelli che rappresentano i primi 18 canti del Poema. Infine, il Museo Casa di Dante (il 22 maggio) propone un viaggio multisensoriale tra stanze immersive, video mapping, ologrammi, quadri parlanti e realtà virtuale, per approfondire la vita e l’opera del Sommo.