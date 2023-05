Firenze, i viandanti della Lilt sul Cammino di Santiago

Firenze, 22 maggio 2023 - Sono pronti per partire. Il 27 maggio i partecipanti del Gruppo “Impronte” della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Firenze, intraprenderanno l’ultima parte del Cammino di Santiago di Compostela. Il Gruppo Impronte, nato nel 2018 dal Servizio Lilt di Psiconcologia del Cerion-Centro di Riabilitazione Oncologica Ispro-Lilt di Villa delle Rose, è formato da persone in riabilitazione oncologica, che insieme a una psico-oncologa percorrono sentieri con un obiettivo terapeutico, sociale, e psicologico, perché camminare fa bene alla salute, ma aiuta anche ad acquisire una maggiore stima di sé per affrontare le difficoltà, fisiche e psicologiche, legate alla malattia. Dopo aver percorso itinerari del territorio toscano, i viandanti della Lilt Firenze hanno deciso di affrontare il Cammino di Santiago, dedicando i loro passi a tutte le persone che non possono farlo, che stanno affrontando terapie o interventi o che non ce l'hanno fatta a vincere la malattia. Al cammino parteciperanno venti persone in riabilitazione oncologica presso il Cerion-Ispro-Lilt Firenze. Sono diciotto donne, Angela, Antonella, Claudia, Denise, Elena, Eleonora, Gaetana, Gianna, Laura, Maria, Marisa, Mila, Monica, Nancy, Patrizia, Sandra, Sonia, Virginia, e due uomini, Giuseppe e Sandro, accompagnati da un'insegnante di danza egiziana volontaria della Lilt, Susanna Gianfrancesco, due psico-oncologhe Lilt, Alice Maruelli e Elisabetta Giuli, e la guida Simone Ruscetta. Il 1 giugno, all'arrivo nella piazza della cattedrale di Santiago il gruppo incontrerà una delegazione dell'Asociación Española Contra el Càncer. "Sarà un momento importante e molto significativo per il Gruppo Impronte, che saremo felici di condividere con l'Associazione spagnola" commentano Alice Maruelli e Elisabetta Giuli. "Inoltre faranno gli ultimi 6 chilometri del percorso con noi anche Angela e Lucia, due donne in riabilitazione oncologica presso il Cerion-Ispro-Lilt per cui fare tutti i 120 chilometri sarebbe stato troppo impegnativo”. “Le persone del gruppo Impronte hanno dovuto affrontare e affrontano sfide ben più grandi del Cammino di Santiago, ma intraprendere questo percorso ha per loro un forte significato: vuol dire uscire dagli ambulatori medici, dagli ospedali, dalla dimensione esclusiva della malattia per rimettersi in cammino e riprendere in mano la propria vita. E farlo insieme a persone che hanno vissuto o stanno vivendo esperienze simili e a un team di professionisti” afferma Alexander Peirano, presidente di Lilt Firenze. “Un progetto bello - afferma l’assessore a Welfare del Comune di Firenze Sara Funaro -, reso possibile dal grande cuore solidale di cittadini e associazioni, che dimostra come il tumore si possa battere. L’incontro tra i gruppi Impronte e Contra el Càncer segna un simbolico gemellaggio tra Firenze e la Spagna, tra la Lilt Firenze e l’associazione spagnola, due realtà accomunate dal contrasto al cancro per combattere il quale è fondamentale la prevenzione, che non va mai trascurata. La nostra città è al fianco della Lilt, che ogni giorno fa un grande lavoro su più fronti: dalla ricerca alla diagnosi precoce, dall’assistenza alla riabilitazione fino all’educazione sanitaria”.