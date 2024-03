Firenze, donna picchiata in strada di notte. Pattuglia Gdf la salva. Arrestato il compagno

Firenze, 18 marzo 2024 - Una donna peruviana è stata aggredita dal suo compagno (anche lui di origini peruviani e irregolare in Italia) che – completamente ubriaco – l’ha colpita con calci e pugni, rendendole il viso una maschera di sangue. La donna è stata poi ricoverata in ospedale per la frattura di uno zigomo e dell’orbita di un occhio e per una contusione molto forte al braccio destro. Giorni di prognosi: 40. A salvare la donna dalla furia cieca del compagno è stata una pattgliadella Guardia di finanza finanza. È successo tra domenica e lunedì notte, intorno alle 2.30, in viale Guidoni. Gli agenti sono stati chiamati dai residenti, che si sono resi conto della gravità della situazione. Arrestato in flagranza, questa mattina il cittadino peruviano è stato processato per direttissima: il giudice ha ordinato il carcere con le accuse di maltrattamenti e lesioni gravi, in linea richiesta del pm. Accertamenti sono ancora in corso per ricostruire il contesto in cui si è consumata l’aggressione, forse non la prima subita dalla donna dall’inizio della relazione.