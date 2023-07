Firenze, blitz della polizia municipale in piazza dell'Isolotto

Firenze, 1 luglio 2023 - La polizia municipale ha effettuato stanotte un blitz in piazza dell'Isolotto con circa 15 agenti tra tra reparto antidegrado in divisa e in borghese e unità cinofile. “Noi siamo ogni giorno impegnati per la sicurezza urbana”, il commento dell'assessora alla sicurezza Benedetta Albanese che ha replicato alle dichiarazioni del gruppo Lega. “Ieri abbiamo svolto un servizio notturno, al quale ho preso parte personalmente insieme al presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni - ha proseguito l’assessora Albanese -, che ha interessato tutta l’area di piazza dell’Isolotto, i giardini, fino a viale dei Pini e viale dei Bambini e alla Montagnola. La polizia municipale del Comune di Firenze è già impegnata a pieno ritmo sui servizi di sicurezza urbana, controllo del territorio, sicurezza stradale e polizia amministrativa. Le pattuglie della pm sono presenti nelle strade e nelle piazze per prevenire e contrastare ogni forma di microcriminalità e di degrado urbano e per garantire la sicurezza dei cittadini, come confermato i continui blitz e interventi realizzati tutti i giorni con risultati importanti, pur non essendo questo il centro dell'attività del corpo. Ringrazio la polizia municipale per il costante lavoro: siamo consapevoli del grande sforzo che ogni giorno svolge nei servizi sulle strade e nelle piazze, sempre più efficaci, nel rispetto delle norme e della tutela dei lavoratori e con sempre crescente professionalità e competenza”.

Niccolò Gramigni