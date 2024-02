Fino a 5mila euro per ogni azienda. E 700 euro per ciascun dipendente Plafond di 300mila euro messo a disposizione da Ente Bilaterale del Terziario Toscano e Ente Bilaterale del Turismo Toscano per aiutare le imprese colpite dalle alluvioni. Rimborso spese fino a 5mila euro e voucher fino a 700 euro per dipendente.