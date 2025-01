Fiamme nella notte, casa inagibile e famiglia sfollata

Paura ieri notte a Chiocchio per l’incendio di una abitazione. Ad andare in fiamme è stato un appartamento in via Pio La Torre, posto una serie di villette che caratterizzano la zona. Erano quasi le 23,20 quando i vigili del fuoco arrivati dalla sede centrale di Firenze con l’autoscala, dal distaccamento di San Casciano e da Figline Valdarno sono entrati in azione per domare l’incendio. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco, che procedono per capire come siano andare le cose, il rogo aveva interessato una camera e l’ingresso dell’appartamento. Sul posto sono arrivati anche i mezzi del 118 e i carabinieri della Compagnia di Figline.

I vigili del fuoco hanno soccorso e portato fuori tre persone, poi affidate ai sanitari per le cure, che si trovavano nell’appartamento confinante. I tre, di 31, 34 e 46 anni, sono stati trasportati al pronto soccorso di Ponte a Niccheri in codice di gravità lieve. Gli occupanti hanno inalato il fumo dell’incendio e per precauzione è stato preferito il ricovero per controlli in ospedale. Non risulterebbero invece coinvolti gli occupanti dell’appartamento nel quale si sono sprigionate le fiamme. Una volta spento l’incendio, i vigili del fuoco hanno verificato la stabilità dell’edificio e hanno dichiarato l’appartamento non fruibile per i danni causati dall’incendio e dal fumo nei restanti vani dell’abitazione.

A quanto pare, visto che il Comune non ha dovuto occuparsi di trovare una soluzione per gestire l’emergenza, i tre potrebbero aver trovato sistemazione presso parenti. Nonostante, per fortuna, la lieve entità dei danni subiti dalle persone coinvolte, l’incendio ha destato apprensione e preoccupazione nella piccola comunità di Chiocchio svegliata dall’acre odore dell’incendio e dell’arrivo dei vigili dei fuoco, del 118 e dei carabinieri che hanno offerto il loro supporto nei soccorsi.