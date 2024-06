Festa per Vanna Bigi. Mezzo secolo di ’tagli’

Il salone di parrucchiera di Vanna Bigi ha compiuto 50 anni. Li ha festeggiati con le clienti più affezionate, ma anche con il sindaco Piero Giunti e l’assessore alle attività economiche Priscilla Del Sala che hanno consegnato alla titolare un riconoscimento per l’infaticabile lavoro per la comunità. Dal giugno 1974, in via Dante Alighieri è un’icona per l’hair styling reggellese. "Devo ringraziare tutti per il bene ricevuto: le mie clienti sono state splendide. Un ringraziamento grande e speciale anche alla mia famiglia" dice commossa Vanna che ha condiviso questo percorso di vita e lavoro con le sorelle Emanuela e Regina.