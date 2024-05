Festa di San Zanobi. Tutte le iniziative

Proseguono i festeggiamenti per San Zanobi. Oggi e domani nel parco del castello dell’Acciaiolo sarà allestito l’accampamento medievale realizzato dagli Arcieri storici fiorentini con animazione e attività ludiche per i bambini. Stasera alle 22 ci sarà anche il concerto dei Killer Queen Per le giornate di festa al parco saranno aperti anche gli stand gastronomici. E sono ancora aperte le prenotazioni per la cena di beneficenza del 17 maggio con prenotazione obbligatoria scrivendo a [email protected]. Il Ricavato dei festeggiamenti sarà devoluto in beneficenza Associazione Unopertutti Onlus di Pontassieve per il laboratorio itinerante dei ragazzi disabili.