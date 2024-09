Festa dell’Ultima, il gran finale. Nardella e Giani ospiti d’onore

Se c’è un aspetto positivo delle ultime amministrative, è che hanno riportato la politica al centro della città. Che in questo fine settimana si appresta a vivere un intenso cartellone di incontri e dibattiti. Dopo una settimana di iniziative, arriva alla fine la festa dell’Unità, organizzata dal Pd nell’area del circolo il Ponte di via IV novembre. Oggi alle 18,30 incontro con l’europarlamentare Dario Nardella e con Fausto Merlotti, consigliere regionale su quanto le politiche dell’unione influiscano sulla politica delle città.

Alle 21,15 il focus sui consultori con la presidente della commissione pari opportunità della regione, Francesca Basanieri e la presidente della Sds, Camilla Sanquerin. Domani alle 21,15 chiusura col presidente della Toscana, Eugenio Giani e il segretario regionale, Emiliano Fossi. Ma oggi è anche il giorno della prima festa dei Civici, messo in piedi dall’associazione Scandicci Civica nel giardino di piazza Marconi.

Si parte alle 18 con il dibattito, la Toscana dei cittadini (coi rappresentanti delle liste civiche della Toscana), a seguire cena con tesseramento per l’associazione. Domani alle 18 l’incontro sulle problematiche dello sport in città; alle 21 una discussione sul futuro della città tra crisi della pelletteria e scenari di welfare. Ci saranno l’ex sindaco Giovanni Doddoli, il parroco don Momigli, Simone Balducci (Cna), Vittoriano Farsetti (Città Futura). Tante occasioni per farsi un’idea sugli scenari toscani e locali.