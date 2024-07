Festa del patrono. Raccolti 2800 euro per le associazioni

Un evento particolarmente sentito dal territorio la Festa del Patrono ma anche una occasione per poter fare concretamente del bene a realtà benefiche locali. Ancora una volta, infatti, la cena collettiva ospitata in piazza la sera del 29 giugno si è confermata come un’occasione di solidarietà. Grazie alla generosità dei partecipanti, alcune centinaia di persone, e degli organizzatori, al netto delle spese sostenute sono stati raccolti circa 2800 euro che serviranno a supportare tre distinte associazioni: "Gli Amici del Cipo", "Un Petalo per Margherita" e "Un Sorriso per il piccolo Francesco". Due giorni fa, nella sala consiliare "Falcone e Borsellino", in palazzo comunale, è avvenuta la consegna del ricavato, oltre 900 euro per associazione: "La cena in piazza rappresenta il cuore delle iniziative per la festa del Patrono. Un momento per stare insieme e fare comunità. Con il pensiero sempre rivolto a chi ha più bisogno e una generosità che cresce di anno in anno – spiegano il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti e l’assessore allo Sviluppo economico Paola Nocentini -. Un ringraziamento di cuore a tutti i cittadini che hanno dato un contributo e a tutte le associazioni che hanno organizzato la cena. Grazie al loro impegno anche stavolta possiamo dare un aiuto concreto a tre giovani concittadini costretti a fare i conti con importanti problemi di salute". Le iniziative della festa del Patrono sono promosse, con un impegno corale, dall’amministrazione comunale insieme al Centro commerciale naturale di Bagno a Ripoli "Le Botteghe di via Roma e a una lunga lista di associazioni, circoli, parrocchie, realtà attive sul territorio.