Fenomeno urban pop La notte di Alfa al Viper

di Giovanni Ballerini

Anche se ha la testa fra le nuvole ha un gran successo. Anzi di più, visto che il suo Tra Le Nuvole Tour, la nuova tournée nei club, è andata in prevendita completamente sold-out. Stiamo parlando di Alfa, un più che promettente artista, classe 2000, che è già un fenomeno da oltre 443 milioni di stream. Il rapper, cantautore e conduttore radiofonico cresciuto nel quartiere genovese Quarto dei Mille lo dimostrerà dal vivo nel set che proporrà stasera alle 21 al Viper Theater di Via Pistoiese. Un concerto che, guarda caso, è tutto esaurito da tempo. Questa serie di live sarà per questo emergente e giovane protagonista della scena urban pop, che si sta confermando uno degli artisti italiani più ascoltati su Spotify, è l’occasione giusta per far sentire ai suoi fan, per la prima volta dal vivo, gli ultimi singoli pubblicati negli ultimi mesi. Come "You Make Me So Happy", in collaborazione con il cantautore americano Mr Gabriel, la versione italiana di SNAP, assieme a Rosa Linn (la talentuosa artista armena in gara all’Eurovision Song Contest 2022) che ha superato i 415 milioni di stream su Spotify.

A Firenze si potrà poi ascoltare l’ultimo singolo uscito per Artist First, che si chiama "5 Minuti" ed è dedicato a un’amica scomparsa anni fa in un incidente stradale (di cui sta per uscire il videoclip girato dal vivo nel concerto al Fabrique di Milano). A Firenze ci sarà, tra l’altro, anche spazio per la cover del successo di Daniele Silvestri, la canzone "Le cose in comune", che Alfa ha reinterpretato in chiave contemporanea. Andrea De Filippi, in arte Alfa, vanta oltre trecentomila iscritti al suo canale Youtube e oltre 1.1 milione di follower su TikTok. Il testimonial genovese conta poi oltre 443 milioni di stream sulle piattaforme digitali e oltre 100 di view su Youtube. Le sue canzoni sono state condivise in oltre 621mila video su TikTok e i suoi ultimi video sono entrati ai vertici delle tendenze YouTube. Con il suo volto acqua e sapone, Alfa continua a essere molto in voga fra i giovanissimi e in questi anni ha ottenuto un triplo disco di platino con il brano che l’ha lanciato ("Cin Cin"), tre dischi di platino ("TeStA Tra Le NuVoLe, pT2" e "Sul più bello", "Testa tra le nuvole, Pt.1") e sei dischi d’oro.