Femminicidi. Oggi l’incontro al cinema

Si torna a parlare e riflettere sul tema purtroppo di stretta attualità della violenza di genere a Figline. Oggi alle 21 al cinema ex Salesiani in via Roma un convegno dal titolo "I demoni della nostra civiltà" affronterà il fenomeno dei femminicidi e della violenza contro le donne, purtroppo ben conosciuti nel territorio valdarnese che ha visto morire qualche anno fa la 33 enne incisana Alessandra Barluzzi per mano dell’ex compagno. L’incontro, organizzato dall’avvocato Silvio Pittori, vede come relatori la professoressa Ginevra Cerrina Feroni, docente di diritto costituzionale e vicepresidente dell’autorità garante della privacy, il dottor Antonio Sangermano, capo del dipartimento della giustizia Minorile, la psichiatra psicoanalista Gemma Brandi e il professor Fabrizio Giulimondi. L’ingresso è libero.

Ma.Pla.