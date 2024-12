FdI attacca: "Basta prove di giorno"

"Perchè continuare a fare le prove della Vacs di giorno invece che di notte?", si interroga il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in Palazzo Vecchio. "Terzo guasto alla corrente all’alimentazione della tramvia in 15 giorni - denunciano Sirello, Chelli, Draghi e Gandolfo -. Martedì luci spente e capolinea congelato a Careggi tra le 13 le 14 per mezz’ora. E centinaia di fiorentini sono rimasti bloccati per un’ora per percorrere cento metri con l’auto, tanto per le prove della Vacs, tanto per il fatto che verso le 15 l’Amministrazione ha pensato bene di avvertire gli automobilisti attraverso l’app infomobilità (quanti fiorentini la conoscono?) di passare dal viale dei Colli. Siamo a dei livelli di improvvisazione mai visti, e tutto ricade sulle spalle dei fiorentini trattati come sudditi invece che come cittadini". "Per la messa in funzione delle tre linee oggi in esercizio - aggiungono - le prove del tram sono state fatte anche al calar della sera, perché con la Vacs non si può? L’assessore Giorgio annuncia un tavolo urgente sulla sincronizzazione dei semafori. Dopo due anni e mezzo di lavori e nel pieno delle prove ante pre esercizio è un annuncio rassicurante, non c’è che dire... Basta con le prove diurne, si utilizzi la fascia serale-notturna. E Giorgio, insieme a Vicini, si occupino di rendere d’ufficio le agevolazioni a Tari e Cosap per i negozi interessati dai cantieri".