Far west all’alba. Spara verso il soffitto del bar che chiude

FIRENZE

La musica si spegne ma loro, di andare a dormire, non avevano proprio intenzione. Così, al termine del litigio con i gestori del locale, uno di loro ha perfino estratto una pistola e sparato un colpo, che ha centrato il soffitto.

Quattro in manette e indagini in corso per ritrovare l’arma: è questo il bilancio di una notte di follia, tra sabato e domenica, in un locale di viale Ariosto, a Sesto Fiorentino. Gli arrestati sono tre marocchini e un pakistano, tra i 24 e i 31 anni: devono rispondere di violenza privata.

La polizia del commissariato di Sesto, e le volanti di via Zara, si sono messe in moto all’alba di domenica dopo che la titolare del locale, il Taj Al Arab, chiusa dentro al suo ufficio aveva chiesto aiuto al 112. Poco prima, secondo quanto ricostruito, ci sarebbe stato un alterco con alcuni avventori, che nonostante fossero arrivate le quattro, non ne volevano sapere di lasciare il bar, continuando a chiedere che fosse servito loro da bere e che proseguisse l’intrattenimento musicale. In questo frangente, uno del gruppetto ha tirato fuori un’arma e, rivolgendola in aria, ha sparato contro il soffitto. Poi è fuggito assieme agli altri. I poliziotti hanno subito fermato e circondato un’autovettura sospetta, verosimilmente in fuga.All’interno del veicolo, sono stati trovati e sequestrati due coltelli di grosse dimensioni e, nelle immediate vicinanze, un terzo (in questo caso a farfalla) insieme ad uno sfollagente telescopico.

Gli indagati, tutti già noti alle forze di polizia, su disposizione della procura, sono stati accompagnati nel carcere di Sollicciano. Uno di loro, che sulla base dell’ipotesi investigativa, sarebbe l’autore dello sparo, è stato denunciato anche per porto abusivo d’armi ed esplosioni pericolose. Tutti e quattro sono stati infine segnalati per il porto ingiustificato dei coltelli e dello sfollagente sequestrati. Per quanto riguarda invece l’arma, dalla quale sarebbe stato sparato il colpo, al momento non è stata rinvenuta e sono in corso ulteriori ricerche.