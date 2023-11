Ex Gkn, tre giorni di appuntamenti per discutere sulla vertenza

CAMPI

Tre giorni di appuntamenti per dibattere sulla vertenza ex Gkn e sulle altre questioni aperte. Sono quelli in programma da oggi a domenica quando, presso il presidio di via Fratelli Cervi, a Campi, a partire dalle 14, si svolgerà "Provando e riprovando – Verso la fabbrica socialmente integrata "definito dai lavoratori oggi QF come "Meeting internazionale e giornata di lotta a sostegno della ex Gkn". Oggi, invece, a Casa Caciolle a Firenze, in via di Caciolle, il programma prevede l’Assemblea Nazionale Rete Fuori Mercato (alle 15) mentre domani, presso il Circolo Arci Rinascita a Campi Bisenzio, a partire dalle 17.30, "Banca Etica in festa – una storia di impatti positivi per le comunità e il territorio". Tutto questo, come spiegano dalla Rsu, ""per rilanciare la mobilitazione in difesa della ex Gkn e del piano di reindustrializzazione dal basso per una fabbrica socialmente ed ecologicamente avanzata". Ribadendo al tempo stesso che "l’ora x sarà il 1 gennaio 2024 quando 185 licenziamenti trasformeranno Gkn in una pura operazione immobiliare". Il 5 novembre, infatti, era stata pianificata una assemblea internazionale di supporto a Gkn, prima della ripartenza dei licenziamenti: "Non deve insorgere una singola fabbrica, ma l’intera Piana – ha detto la Rsu – perché, oltre a bruciare posti di lavoro, tutto ciò indebolisce la capacità di un territorio di prendersi cura di sé e di pianificare il proprio futuro". Pier Francesco Nesti