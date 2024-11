Ex Gkn, scontro tra operai. La Rsu querela i compagni. La replica: "Sì all’inchiesta"

Querele, lettere e note ai media: continua lo scontro al fuoco tra i dipendenti ex Gkn di Campi, ora Qf in liquidazione. Dopo che un gruppo di lavoratori, tramite una lettera destinata anche al presidente della Regione, Eugenio Giani, ha contestato pubblicamente e duramente l’operato della Rsu, ricordando che il mandato è scaduto da tempo e esortando i sindacati a indire nuove elezioni, la Rsu – tramite una nota – fa sapere di aver presentato "querela contro ignoti per la lettera anonima inviata due giorni fa alla stampa, al presidente della Regione e alle organizzazioni sindacali. "Nella lettera ci sono diffamazioni gravi – si legge nella nota a firma Rsu Gkn – che ledono non solo le nostre persone ma tutta una comunità che in questi tre anni ha difeso il lavoro in quel sito produttivo e il territorio dalla speculazione. Nella piena serietà e trasparenza di quanto stiamo facendo, ogni tema riguardante la vertenza ha avuto e continuerà ad avere gli ambiti appropriati e dedicati dove sviluppare ogni genere di dibattito e rispondere ad ogni richiesta". Gli ’ignoti’ non sono poi tanto ’ignoti’. "Sanno benissimo chi querelano" è la replica del gruppo di lavoratori Qf di cui A. Mertiri si definisce il portavoce. "Dal 17 febbraio scorso, via email, Fiom nazionale, Fiom locale e Rsu ex Gkn avevano una lista di 44 lavoratori Qf in contrasto con la Rsu. La stessa Rsu ci risponde il 19 febbraio con le frasi: ’cari compagni’ e ’fraterni saluti’. Ciò dimostra che non siamo anonimi ma persone con nome e cognome". Mertiri prosegue dichiarando "benvenuta" un’inchiesta della procura: "Speriamo sia a 360 gradi. Offriremo tutta la documentazione in nostro possesso". Ma la querela è "un vero atto di intidimidazione. L’Insorgiamo dimostra di fatto il suo vero viso, capace di querelare i lavoratori senza stipendio da 11 mesi" conclude.