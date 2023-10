Evento La carica dei 300, apre il Fierone

Ci siamo, da domani fino al 15 ottobre, ecco la festa della città, per fare affari, parlare di futuro e dedicarsi allo shopping. Attività diverse, unite ovviamente da una tradizione che è anche un comune denominatore: lo street food. Temi di questa 157esima edizione l’ambiente, la città compatta, le smart cities. "Per Scandicci la Fiera è la festa della città – ha detto il sindaco Fallani – sono i nove giorni in cui le persone si incontrano e si ritrovano, le relazioni si rinsaldano, la comunità si fortifica nello spirito identitario e al tempo stesso nell’apertura al resto del mondo.

Questa edizione è accompagnata dal tema della Città Compatta teorizzata dall’architetto Richard Rogers che a Scandicci ha pianificato il centro, ha progettato la nuova piazza, ha unito il bisogno di vivere circondati dai rapporti umani, in luoghi belli e ravvicinati, in spazi comodi e ben serviti, in un contesto pronto ad accogliere ciò è che fuori, ben funzionante, sostenibile".

Dando un’occhiata ai grandi numeri dell’evento: spazi espositivi da piazza Resistenza a De Andrè, oltre 20mila mq e circa 300 espositori; giovedì 12 il Fierone con oltre 180 banchi lungo via Allende. L’accesso in fiera sarà da via Pantin (lato Municipio), via Francoforte sull’Oder (lato via Pascoli) e dalla fermata della tramvia De Andrè; l’area Fiera sarà dotata di sistemi innovativi per il conteggio immediato dei visitatori presenti, al fine di garantire il massimo della sicurezza. Tra gli incontri istituzionali, quello col presidente Giani per la presentazione del progetto per il nuovo Pronto soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Dio (lunedì alle 18), e il punto sulla città fatto dal sindaco Fallani, venerdì 13 alle 18,30.

Per tutta la durata della Fiera in piazza Resistenza le associazioni e le società sportive cittadine organizzano Prova lo sport; nell’Auditorium del Centro Rogers anche un programma di presentazioni delle squadre delle società di Scandicci. Farma.net, la società comunale di gestione delle farmacie ha organizzato all’interno del proprio stand in fiera un servizio di nursery a disposizione dei genitori che vorranno visitare la fiera. Non mancheranno mostre, eventi collaterali, attività delle scuole, non mancherà il Luna Park, anche se in forma ridotta e con attrazioni per bimbi accompagnati dai genitori. Sicurezza in fiera garantita da Carabinieri di Scandicci e Polizia municipale, il ‘regista’ del piano globale di sicurezza, è il comandante della municipale, Giuseppe Mastursi.