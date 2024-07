Eventi estivi in biblioteca. Raggiunta la quota dei 6mila partecipanti

Decisamente positivo il bilancio delle manifestazioni estive organizzate alla biblioteca Ragionieri. I numeri sono da record con oltre 3500 partecipanti alla Notte Bianca e altri 2350 agli spettacoli di "Un palco in biblioteca" per un totale di quasi 6mila presenze. In particolare, la Notte Bianca anche quest’anno si è confermata come uno degli appuntamenti più attesi e apprezzati con oltre 40 attività, spettacoli e iniziative, per tutte le età e per tutti i gusti, che si sono susseguite dalle 16 di sabato 8 alle 12 di domenica 9 giugno. Molto buono poi, anche il riscontro per il calendario di iniziative "Un palco in biblioteca" con ben 30 date, tra spettacoli teatrali e serate musicali, rivolte anche a giovani e giovanissimi e tanti appuntamenti da "tutto esaurito".

Un risultato che, sicuramente, soddisfa l’amministrazione comunale: "I numeri di questi due mesi di eventi in biblioteca parlano da soli e sono motivo di grande soddisfazione e orgoglio – commenta infatti l’assessore alla Cultura Jacopo Madau - Tutti gli eventi, nella stragrande maggioranza dei casi gratuiti, hanno avuto un grande riscontro, a riprova della qualità del programma e della capacità di intercettare tanti pubblici diversi. Un ringraziamento particolare va al personale della biblioteca, il cui impegno e professionalità hanno permesso di dar vita a una rassegna così bella e così ricca in un luogo suggestivo come il cortile della nostra biblioteca". Il prossimo anno si replica. Intanto l’Estate sestese proseguirà, dopo lo stop per quasi tutto il prossimo mese, con la manifestazione "Liberi tutti" con concerti in programma dal 31 agosto al primo settembre e il grande Concerto della Liberazione in piazza Vittorio Veneto il primo settembre.

S.N.