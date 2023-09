Eternal Essentials in Oltrarno. Alla scoperta dell’artigianato

Performance di moda e danza, workshop, fashion film, tavole rotonde, visite guidate a laboratori artigiani in alcuni dei luoghi più iconici dell’Oltrarno fiorentino. Sono alcuni degli eventi gratuiti di Eternal Essentials, la rassegna in programma da dopodomani, 30 settembre, al 15 ottobre e organizzata da Cna Firenze Metropolitana e Comune di Firenze con l’obiettivo di creare dei percorsi alternativi ai classici tour turistici e spostare l’attenzione sulle botteghe artigiane, veri templi di storia e tradizione. Secondo una rielaborazione Cna, negli ultimi dieci anni (2013-2023) Firenze ha perso il 10,5% delle proprie imprese artigiane. A soffrire di più il manifatturiero (-16%). "È cambiata la struttura demografica della città, è diminuita la residenza ed esploso il fenomeno degli affitti brevi. Siamo però convinti che occorra un’inversione di rotta in grado di riportare al centro la struttura economica tipica del nostro territorio: quello della piccola impresa - sottolinea Giacomo Cioni, presidente di Cna Firenze Metropolitana - Gli interventi di Palazzo Vecchio per regolare l’house sharing vanno nella giusta direzione visto che mirano a ripopolare il centro di residenti, che a loro volta necessiteranno di servizi e prodotti che proprio le botteghe potranno soddisfare". Eternal Essentials, la cui direzione artistica è stata affidata a Tiziana Trillo, coordinatore di Cna Federmoda, punta però anche a favorire flussi turistici di qualità, ponendosi come un banco di prova per presentare e testare proposte sostenibili, alternative a quelle che ad oggi vanno per la maggiore. Sono previsti tour della città che comprendono sempre la possibilità di testare con mano l’artigianato, partecipando attivamente ai laboratori in cartellone.

"Il modo più sostenibile – aggiunge la vicesindaca e assessora al Turismo Alessia Bettini - per reagire e tentare di porre un argine al calo delle imprese artigiane, puntando sull’attrattività di un settore che può offrire e mettere a disposizione il proprio bagaglio culturale condividendo un pezzo di identità fiorentina con chi arriva in città".

Tre le mostre permanenti “The Timeless Time“ in cartellone all’Accademia Italiana, "Dal Cartamodello al vestito: come si costruisce un abito" all’Istituto Pio X degli Artigianelli e “Sculture in tessuto“ alla Galleria Brancacci. Tantissimi i workshop, dalle esperienze al telaio, a quelle di oreficeria, dal ricamo al laboratorio di riciclo creativo, dalla creazione di accessori in piuma a quella di cappottini per cani così via. Gli eventi richiedono la prenotazione su www.firenze.cna.it.

Rossella Conte