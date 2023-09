Esercitazione di protezione civile a Campi nel ricordo di Fabrizio Romeo

Giornata nel segno del volontariato e della memoria quella che si è svolta sabato scorso a Villa Montalvo dal titolo “Verso l’infinito e oltre – Memorial Fabrizio Romeo”. Un’iniziativa organizzata da Anpas e Fratellanza Popolare San Donnino anche per rendere omaggio a Fabrizio Romeo, il 29enne volontario delle Pubbliche assistenze, scomparso prematuramente un anno fa dopo aver lottato contro un brutto male. Nell’occasione le associazioni hanno dato vita a un’esercitazione di protezione civile, un modo per i volontari di restare in ’allenamento’ ed essere pronti in caso di necessità. Durante la giornata si sono, quindi, susseguiti tanti momenti di formazione: montaggio campo, sistema radio Copass e utilizzo delle attrezzatture in caso di rischio idrogeologico.