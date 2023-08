Ermanno Scervino siglato primo accordo integrativo tra sindacati e azienda

Ermanno Scervino ha firmato il primo accordo integrativo in assoluto discusso tra organizzazioni sindacali e direzione aziendale. Le assemblee dei lavoratori, dove è stata messa in votazione l’ipotesi dell’integrativo della Dernamaria srl (appunto la Ermanno Scervino), hanno approvato all’unanimità.

L’accordo prevede, per i dipendenti diretti e somministrati degli stabilimenti di Bagno a Ripoli, Grosseto e allo show room di Milano, un premio produzione di euro 500 al raggiungimento di due obiettivi aziendali e 8 ore di permesso retribuite aggiuntive a quelle previste dal Ccnl da poter utilizzare per visite mediche specialistiche. Sono stati in tutto un centinaio i lavoratori coinvolti, per lo più nello stabilimento ripolese in località Capannuccia.

Soddisfatti i rappresentanti di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil: "Il risultato raggiunto dimostra come il modello di relazioni industriali partecipative sia vincente per il raggiungimento degli obiettivi di business aziendale e di benessere dei lavoratori".

Ma.Pl.